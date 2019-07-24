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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье с начала года обезвредили почти 350 боеприпасов времен войны

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСнаряды
Снаряды
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывотехники ГКУ МО "Мособлпожспас" обезвредили в Московской области с начала 2019 года порядка 347 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Чаще всего снаряды находят в весенне-летний период - в самый разгар земельных, строительных и дорожных работ. Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что с начала года взрывотехники совершили около 100 выездов на уничтожение боеприпасов времен войны. Наибольшее количество опасных артефактов находят в Можайском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском, а также в Рузском и Наро-Фоминском городских округах. В этих местах шли ожесточенные бои за Москву.
"При обнаружении опасных находок специалисты вывозят их на полигоны, где уничтожают с соблюдением предосторожностей, позволяющих избежать негативных последствий для жизни и здоровья жителей", - сообщает пресс-служба.
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