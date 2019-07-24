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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК попросил проинформировать кандидатов в МГД об электронном голосовании

Вчера, 12:00
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попросила председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова провести разъяснительную работу с кандидатами в депутаты о возможностях электронного голосования.
Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, на которой некоторые из них выразили сомнения по поводу эксперимента с электронным голосованием.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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"Один из зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму поднял вопрос о том, что очень негативное отношение к эксперименту по электронному голосованию. Оказалось потом после подробной беседы с ним, что ничего кандидаты, зарегистрированные там, где будет проходить это голосование, не знают. Поэтому у них негативное, предвзятое отношение. Они не понимают, что это такое. Их никто не проинформировал", - сказала Памфилова на заседании.
Она попросила Горбунова провести с кандидатами разъяснительную работу.
"Валентин Иванович, пожалуйста, соберите кандидатов в депутаты там, где будет проходить электронное голосование. Если надо, наших специалистов пригласите. Проведите определенный ликбез, чтобы они понимали, что будет происходить", - сказала она.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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