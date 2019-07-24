ЦИК попросил проинформировать кандидатов в МГД об электронном голосовании

"Один из зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму поднял вопрос о том, что очень негативное отношение к эксперименту по электронному голосованию. Оказалось потом после подробной беседы с ним, что ничего кандидаты, зарегистрированные там, где будет проходить это голосование, не знают. Поэтому у них негативное, предвзятое отношение. Они не понимают, что это такое. Их никто не проинформировал", - сказала Памфилова на заседании.