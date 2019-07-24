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РИА Новости

Более 6,5 тысяч кандидатов выдвинулись на выборах глав регионов

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 6,5 тысячи кандидатов выдвинулись на выборах глав регионов и в депутаты законодательных собраний субъектов, половина из них уже зарегистрирована, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Согласно данным Центризбиркома, 163 кандитата выдвинулись на выборах глав регионов, из них 48 - в порядке самовыдвижения и от 31 партии 115 человек. На текущий период 25 кандидатов зарегистрированы, по 95 - документы находятся на рассмотрении, у 8 человек - утрачен статус, а 35 - отказано в регистрации.
На выборах в законодательные собрания региона выдвинуто 6406 кандидатов: 566 - в порядке самовыдвижения, от 31 политической партии - 5840 человек.
Уже зарегистрировано 3330 кандидатов, документы на рассмотрении по 2362 кандидатам, утрачен статус у 263 человек, отказано в регистрации 451 выдвиженцу.
На довыборы депутатов Госдумы выдвинуто 37 кандидатов, из них уже зарегистрировано 23 кандидата, по 13 - документы на рассмотрении, один отказ в регистрации. -0-
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