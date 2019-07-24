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РИА Новости
Вологодская область

Вологодские власти компенсируют малоимущим переход на цифровое ТВ

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 24 июл – РИА Новости. Власти Вологодской области компенсируют малоимущим жителям региона затраты по приобретению оборудования для перехода на цифровое ТВ, сообщает в среду пресс-служба правительства области.
Получить компенсацию смогут также инвалиды по слуху, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.Заявления на компенсацию будут приниматься после 1 октября.
"Вологодская область вошла в четвертую, заключительную группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание. В настоящее время цифровым сигналом охвачено более 98% жителей области. Уже сейчас они могут смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подключиться к цифровому ТВ помогают 500 волонтеров, которые совершают домовые обходы и помогают настраивать оборудование.
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Вологодская областьВологда
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