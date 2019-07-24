Объединение пассажиров поддержало идею о платных курилках в аэропортах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает идею о платных курилках в российских аэропортах, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила, что депутаты в поправках планируют предложить сделать курилки платными.

"Если курилки будут полностью бесплатными, тогда мы, по сути, создаём комфортные условия для курильщиков, что допустить нельзя. В воздушных гаванях должны развиваться различные виды сервисов и курительные комнаты одни из них", - сообщил Зотов в среду.

Аэропорт, аргументировал он, потратит деньги на покупку курительных комнат и логично, что данные затраты нужно будет окупать, в том числе за счёт курильщиков.