Объединение пассажиров поддержало идею о платных курилках в аэропортах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает идею о платных курилках в российских аэропортах, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила, что депутаты в поправках планируют предложить сделать курилки платными.
"Если курилки будут полностью бесплатными, тогда мы, по сути, создаём комфортные условия для курильщиков, что допустить нельзя. В воздушных гаванях должны развиваться различные виды сервисов и курительные комнаты одни из них", - сообщил Зотов в среду.
Аэропорт, аргументировал он, потратит деньги на покупку курительных комнат и логично, что данные затраты нужно будет окупать, в том числе за счёт курильщиков.
"Тем самым мы формируем новую доходную часть неавиационной деятельности аэропортов, что позволит не повышать аэропортовые сборы для авиакомпаний и сохранить текущие цены на авиабилеты, так как тарифы обслуживания для авиакомпаний формируют значительную долю в цене билета", - добавил глава объединения.