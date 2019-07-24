В Чувашии полицейский, в отпуске избивший прохожего, получил условный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции Новочебоксарска осужден на 1 год и 6 месяцев условно за избиение прохожего из хулиганских побуждений, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 1 февраля находившийся в отпуске сотрудник патрульно-постовой службы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избил встретившегося ему незнакомого 51-летнего прохожего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела и сломав ему ногу.