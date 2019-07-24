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РИА Новости

В Чувашии полицейский, в отпуске избивший прохожего, получил условный срок

Вчера, 11:17
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции Новочебоксарска осужден на 1 год и 6 месяцев условно за избиение прохожего из хулиганских побуждений, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 1 февраля находившийся в отпуске сотрудник патрульно-постовой службы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избил встретившегося ему незнакомого 51-летнего прохожего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела и сломав ему ногу.
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"После возбуждения уголовного дела по результатам проведенной служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по порочащим основаниям. Суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщает СУСК.
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