В Чувашии полицейский, в отпуске избивший прохожего, получил условный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции Новочебоксарска осужден на 1 год и 6 месяцев условно за избиение прохожего из хулиганских побуждений, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 1 февраля находившийся в отпуске сотрудник патрульно-постовой службы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избил встретившегося ему незнакомого 51-летнего прохожего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела и сломав ему ногу.
"После возбуждения уголовного дела по результатам проведенной служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по порочащим основаниям. Суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщает СУСК.