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РИА Новости

В Якутии разработают стратегию развития арктической зоны до 2030 года

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Андрей ШапранСеверный олень на побережье Чукотского моря
Северный олень на побережье Чукотского моря
© РИА Новости / Андрей Шапран
ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Власти Якутии разрабатывают проект стратегии социально-экономического развития арктической зоны региона до 2030 года, сообщает пресс-служба министерства по развитию Арктики и делам народов Севера республики.
Как отметили в ведомстве, проект будет направлен на согласование федеральными органами власти и внесен на утверждение главе республики.
"В ходе разработки документа региональным министерством по развитию Арктики и делам народов Севера проведено несколько общественных обсуждений стратегии. С 21 по 22 июля в Якутске с участием главы Якутии Айсена Николаева прошла стратегическая сессия представителей республиканских министерств, ведомств, муниципальных образований, научного сообщества и промышленных компаний", - сказали в пресс-службе.
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В качестве приглашенных модераторов и экспертов на мероприятии выступили менеджер по обмену опытом и обучению Аналитического центра при правительстве РФ Иван Беланов, ученый секретарь научного совета АНО НКЦ "Север", член Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде РФ Михаил Жуков и доцент института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, эксперт Экспертного центра проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
По итогам двух дней работы в группах сформулированы около 150 предложений.
"Я очень рад, что все наши идеи, которые мы продвигали в течение года, поддержаны. Мы были аутсайдерами по этой части, сейчас быстро вышли вперед. И теперь надо сохранить нашу позицию и работать дальше по достижению лидерства по экономическим показателям в Арктике, по которым мы значительно отстаем",- приводятся слова главы республики.
"Арктика Якутии - это не только для нас и не только про нас, это про всю нашу страну. Если мы сможем раскачать Арктику Якутии, начать двигать вперед, то это для всего севера нашей страны будет огромный эффект", - добавил Николаев.
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Айсен НиколаевРоссияЯкутияОбщество
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