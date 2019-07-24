В Якутии разработают стратегию развития арктической зоны до 2030 года

ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Власти Якутии разрабатывают проект стратегии социально-экономического развития арктической зоны региона до 2030 года, сообщает пресс-служба министерства по развитию Арктики и делам народов Севера республики.

Как отметили в ведомстве, проект будет направлен на согласование федеральными органами власти и внесен на утверждение главе республики.

"В ходе разработки документа региональным министерством по развитию Арктики и делам народов Севера проведено несколько общественных обсуждений стратегии. С 21 по 22 июля в Якутске с участием главы Якутии Айсена Николаева прошла стратегическая сессия представителей республиканских министерств, ведомств, муниципальных образований, научного сообщества и промышленных компаний", - сказали в пресс-службе.

В качестве приглашенных модераторов и экспертов на мероприятии выступили менеджер по обмену опытом и обучению Аналитического центра при правительстве РФ Иван Беланов, ученый секретарь научного совета АНО НКЦ "Север", член Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде РФ Михаил Жуков и доцент института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, эксперт Экспертного центра проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

По итогам двух дней работы в группах сформулированы около 150 предложений.

"Я очень рад, что все наши идеи, которые мы продвигали в течение года, поддержаны. Мы были аутсайдерами по этой части, сейчас быстро вышли вперед. И теперь надо сохранить нашу позицию и работать дальше по достижению лидерства по экономическим показателям в Арктике, по которым мы значительно отстаем",- приводятся слова главы республики.