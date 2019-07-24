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РИА Новости

В Москве пройдет финал Всероссийских соревнований "Школа безопасности"

Вчера, 10:27
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© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыВсероссийские соревнования "Школа безопасности"
Всероссийские соревнования Школа безопасности
© Фото : предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Финал Всероссийских соревнований "Школа безопасности" пройдёт в Москве, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"С 25 июля по 3 августа 2019 года на базе учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей "Апаринки" и спортивно-досугового центра "Красная Пахра" в Москве состоится финал ХV Всероссийских соревнований "Школа безопасности", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что во второй раз за историю соревнований финальный этап проходит в Москве. Более 4 тысяч детей по всей стране на протяжении трех месяцев боролись за право принять участие в финале. На финишную прямую вышли 18 команд-победителей.
В финале 180 детей примут участие в соревнованиях и покажут умение ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, работать со специальным пожарно-спасательным оборудованием и организовать быт в полевых условиях. Честь Москвы будут защищать 2 команды по 10 человек.
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"Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам безопасности жителей и гостей столицы. Несмотря на масштабы мегаполиса, город можно с полной уверенностью назвать безопасным. Не только благодаря высокому профессионализму специалистов экстренных служб Комплекса городского хозяйства Москвы. Но и потому, что вопросы обучения правилам безопасности жизнедеятельности являются приоритетными и прививаются детям с самых ранних лет. Соревнования "Школа безопасности" формируют основу нашего безопасного будущего, новое поколение, владеющее необходимыми навыками оказания помощи", - отметил Бирюков.
Торжественное открытие Всероссийских соревнований "Школа безопасности" с прохождением эстафеты по пожарно-прикладному спорту пройдет 26 июля в учебно-тренировочном полигоне "Апаринки".
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