Неверов назвал идею сделать платными курилки в аэропортах пиаром

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал пиаром предложение сделать курилки в аэропортах платными.
Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов ("Справедливая Россия") заявил газете "Известия", что намерен ко второму чтению предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. По его мнению, цена должна составлять 50-100 рублей.
"Это неэффективное решение, цель такой инициативы - пиар", - сказал Неверов журналистам.
По его словам, смысл законопроекта в том, чтобы дать возможность аэропортам устанавливать специально оборудованные курительные комнаты в "чистых" зонах, где у курильщика нет возможности выйти покурить.
"Это сделано исключительно для того, чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах. И в итоге табачным дымом дышат все. А реальной возможности "застукать" курильщика в кабинке фактически нет", - сказал руководитель фракции.
Кроме того, по его словам, "в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит, за счет того, что люди, которые, по сути, больны, будут курить в специально отведенных местах".