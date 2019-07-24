Неверов назвал идею сделать платными курилки в аэропортах пиаром

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал пиаром предложение сделать курилки в аэропортах платными.

Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов ("Справедливая Россия") заявил газете "Известия", что намерен ко второму чтению предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. По его мнению, цена должна составлять 50-100 рублей.

"Это неэффективное решение, цель такой инициативы - пиар", - сказал Неверов журналистам.

По его словам, смысл законопроекта в том, чтобы дать возможность аэропортам устанавливать специально оборудованные курительные комнаты в "чистых" зонах, где у курильщика нет возможности выйти покурить.

"Это сделано исключительно для того, чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах. И в итоге табачным дымом дышат все. А реальной возможности "застукать" курильщика в кабинке фактически нет", - сказал руководитель фракции.