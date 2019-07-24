Кабмин востока Ливии исключил переговоры с правительством в Триполи

БЕНГАЗИ, 24 июл - РИА Новости. Заседающее на востоке Ливии правительство не считает возможным проведение каких-либо переговоров о прекращении военной операции в Триполи, поскольку цель операции - борьба с террористическими группировками, заявил в интервью РИА Новости заместитель премьер-министра восточного правительства Абдель Салям аль-Бадари.

"Мы ведем борьбу за освобождение города Триполи и других западных городов от терроризма. Командующий (Халифа Хафтар - ред.) неоднократно подчеркивал, что он борется с террористическими силами. Невозможно вести какие-либо переговоры с террористическими бандами, которых поддерживают страны, спонсирующие терроризм", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как долго еще может продолжаться операция в Триполи и когда войска Ливийской национальной армии планируют войти в центр города, аль-Бадари пояснил, что ЛНА делает все возможное для скорейшего успеха операции и для минимизации потерь среди мирного населения. "Цель этой кампании ясна с самого начала: освобождение всей ливийской территории от терроризма, и армия действует в соответствии с конкретными задачами: как можно скорее войти в Триполи и минимизировать, по возможности, потери среди мирного населения и ущерб мирным гражданам", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правительство Бенгази "оказывает армии всю необходимую поддержку, чтобы она могла наиболее эффективно выполнять свои задачи".

Аль-Бадари также поблагодарил международное сообщество за беспокойство о мирном населении и пообещал, что боевые действия "прекратятся, как только Триполи и другие города будут освобождены от террористов".

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.