Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T10:10Z
https://ria.ru/20190724/1556824145.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Кабмин востока Ливии исключил переговоры с правительством в Триполи

Вчера, 10:10
496
БЕНГАЗИ, 24 июл - РИА Новости. Заседающее на востоке Ливии правительство не считает возможным проведение каких-либо переговоров о прекращении военной операции в Триполи, поскольку цель операции - борьба с террористическими группировками, заявил в интервью РИА Новости заместитель премьер-министра восточного правительства Абдель Салям аль-Бадари.
"Мы ведем борьбу за освобождение города Триполи и других западных городов от терроризма. Командующий (Халифа Хафтар - ред.) неоднократно подчеркивал, что он борется с террористическими силами. Невозможно вести какие-либо переговоры с террористическими бандами, которых поддерживают страны, спонсирующие терроризм", - сказал он.
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
5 июля, 08:00
Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии
Отвечая на вопрос, как долго еще может продолжаться операция в Триполи и когда войска Ливийской национальной армии планируют войти в центр города, аль-Бадари пояснил, что ЛНА делает все возможное для скорейшего успеха операции и для минимизации потерь среди мирного населения. "Цель этой кампании ясна с самого начала: освобождение всей ливийской территории от терроризма, и армия действует в соответствии с конкретными задачами: как можно скорее войти в Триполи и минимизировать, по возможности, потери среди мирного населения и ущерб мирным гражданам", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что правительство Бенгази "оказывает армии всю необходимую поддержку, чтобы она могла наиболее эффективно выполнять свои задачи".
Аль-Бадари также поблагодарил международное сообщество за беспокойство о мирном населении и пообещал, что боевые действия "прекратятся, как только Триполи и другие города будут освобождены от террористов".
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
18 июля, 15:42
Бывший офицер армии Хафтара рассказал о "колдунах" маршала
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
300001
Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарТриполиБенгазиВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Хафтар заявил, что его армия скоро "поднимет знамя победы" в центре Триполи
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Лента
новостей
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Кабмин востока Ливии опроверг данные о поставках оружия Хафтару из Франции
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о единовременной отсрочке от службы в армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
Лента новостейМолния