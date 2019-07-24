В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка

ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти всех муниципальных районов Пермского края отменили режим ЧС, введенный в территориях в связи с дождевым паводком, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в нескольких муниципальных районах региона. По данным органов местного самоуправления, подтопленными оказалось 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском и Юрлинском округах Пермского края. Самые многочисленные подтопления домов, по информации краевого правительства, зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: Юрлинский муниципальный округ – 89 домохозяйств, Гайнский муниципальный округ – 41, Кудымкарский муниципальный округ – 18. Всего 148 домовладений.

"В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим ЧС. Таким образом, в Пермском крае режим ЧС снят во всех территориях", - говорится в сообщении.

По данным краевых властей, в районах, пострадавших от паводков, продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения с территориями, которые попали в зону подтопления из-за обильных осадков. Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах, уточняют в региональном правительстве.