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РИА Новости

В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка

Вчера, 10:01
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти всех муниципальных районов Пермского края отменили режим ЧС, введенный в территориях в связи с дождевым паводком, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в нескольких муниципальных районах региона. По данным органов местного самоуправления, подтопленными оказалось 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском и Юрлинском округах Пермского края. Самые многочисленные подтопления домов, по информации краевого правительства, зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: Юрлинский муниципальный округ – 89 домохозяйств, Гайнский муниципальный округ – 41, Кудымкарский муниципальный округ – 18. Всего 148 домовладений.
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"В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим ЧС. Таким образом, в Пермском крае режим ЧС снят во всех территориях", - говорится в сообщении.
По данным краевых властей, в районах, пострадавших от паводков, продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения с территориями, которые попали в зону подтопления из-за обильных осадков. Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах, уточняют в региональном правительстве.
Ранее пресс-служба губернатора Пермского края сообщала о том, что жители всех пострадавших от паводка домовладений в срок до 1 августа получат материальную помощь. Как пояснила заместитель министра социального развития края Марина Визе, размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для жителей, у которых были подтоплены огороды и надворные постройки, размер компенсации - до 15 тысяч рублей.
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