В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе

"Председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе в доме культуры города Обухов", - говорится в сообщении.