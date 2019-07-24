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РИА Новости

В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе

09:52
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссии в Киевской области составляли протоколы о подсчете голосов в кафе, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе в доме культуры города Обухов", - говорится в сообщении.
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Полицейские задокументировали нарушение и изъяли протоколы подсчета голосов. Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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