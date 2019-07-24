Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня. Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.