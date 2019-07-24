Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T09:49Z
https://ria.ru/20190724/1556823564.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:49
68
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня. Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, при обстрелах использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
21 июля, 23:46
Косачев объяснил, почему Киеву станет сложнее нарушать Минские соглашения
000010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
РИА
Новости
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
Сотрудник таможенной службы РФ
Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Лента
новостей
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
Курительная комната
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
На Украине обработали 99,3% протоколов на выборах в Раду
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
Центральный банк России
Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
09:14Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Лента новостейМолния