Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие очистили свыше 20 гектаров земли и разобрали более 20 разрушенных домов во втором назначенном районе пострадавшего от паводка иркутского Тулуна, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны приступила к очистке нового района, который находился в зоне подтопления. Его площадь составляет более 40 гектаров, кроме того, военнослужащим необходимо разобрать 30 домов, из них 15 домов признанных аварийными, 15 домов, перенесенных паводком, и 13 аварийных построек.

"Военнослужащие группировки войск, задействованной в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, очистили более 20 гектаров земли, что составляет половину второго назначенного района в городе Тулуне Иркутской области. Также при помощи специальной военной техники разобрано уже 22 здания, которые не подлежат к проживанию, из них 13 аварийных построек", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что снос домов проводится по согласованию с местными властями и с предоставлением всех необходимых подтверждающих документов от жителей, что жилье аварийное и непригодно для проживания.