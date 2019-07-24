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РИА Новости

Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне

09:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие очистили свыше 20 гектаров земли и разобрали более 20 разрушенных домов во втором назначенном районе пострадавшего от паводка иркутского Тулуна, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны приступила к очистке нового района, который находился в зоне подтопления. Его площадь составляет более 40 гектаров, кроме того, военнослужащим необходимо разобрать 30 домов, из них 15 домов признанных аварийными, 15 домов, перенесенных паводком, и 13 аварийных построек.
"Военнослужащие группировки войск, задействованной в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, очистили более 20 гектаров земли, что составляет половину второго назначенного района в городе Тулуне Иркутской области. Также при помощи специальной военной техники разобрано уже 22 здания, которые не подлежат к проживанию, из них 13 аварийных построек", – говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что снос домов проводится по согласованию с местными властями и с предоставлением всех необходимых подтверждающих документов от жителей, что жилье аварийное и непригодно для проживания.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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