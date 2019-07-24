В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса

По данным пресс-службы, к правоохранителям обратился член окружной избирательной комиссии №105, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии. Он утверждал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов со всех шести избирательных участков, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но обработка протоколов по результатам голосования на участках не проводилась.