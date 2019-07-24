В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Полиция усилила меры безопасности на окружной избирательной комиссии в городе Счастье Луганской области Украины, где приняли решение о пересчете голосов, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
По данным пресс-службы, к правоохранителям обратился член окружной избирательной комиссии №105, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии. Он утверждал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов со всех шести избирательных участков, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но обработка протоколов по результатам голосования на участках не проводилась.
"На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. На охрану общественного порядка задействованы 45 полицейских", - говорится в сообщении.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.