В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ГУ МЧС России по Приморскому краю взяло на особый контроль безопасность детей после пожара в лагере горнолыжного комплекса "Холдоми", сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.

"Безопасность детей стоит на особом контроле ГУ МЧС России по Приморскому краю и является приоритетным направлением органов надзорной работы. Очень важно предупредить и не допустить чрезвычайные происшествия и обезопасить детей", - говорится в сообщении.

Так, специалисты отдела надзорной деятельности провели проверку в палаточных лагерях "Гелиос" и "Спартанец", расположенных в бухте "Анна" Находкинского городского округа. Сотрудники государственного пожарного надзора проверили подъездные пути, наличие водоисточников, состояние огнетушителей и пожарных щитов.

Кроме того, сотрудники МЧС провели для детей и персонала инструктаж по мерам пожарной безопасности, напомнили, как не допустить экстренной ситуации и как действовать, если она произошла.

Отмечается, что в ходе проверок лагерей нарушений выявлено не было. ГУ МЧС России по Приморскому краю взяло на учёт шесть лагерей палаточного типа, расположенных на территории Приморского края, во Владивостоке, Находке и Партизанском муниципальном районе.