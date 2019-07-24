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РИА Новости

В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей

09:18
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ГУ МЧС России по Приморскому краю взяло на особый контроль безопасность детей после пожара в лагере горнолыжного комплекса "Холдоми", сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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"Безопасность детей стоит на особом контроле ГУ МЧС России по Приморскому краю и является приоритетным направлением органов надзорной работы. Очень важно предупредить и не допустить чрезвычайные происшествия и обезопасить детей", - говорится в сообщении.
Так, специалисты отдела надзорной деятельности провели проверку в палаточных лагерях "Гелиос" и "Спартанец", расположенных в бухте "Анна" Находкинского городского округа. Сотрудники государственного пожарного надзора проверили подъездные пути, наличие водоисточников, состояние огнетушителей и пожарных щитов.
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Кроме того, сотрудники МЧС провели для детей и персонала инструктаж по мерам пожарной безопасности, напомнили, как не допустить экстренной ситуации и как действовать, если она произошла.
Отмечается, что в ходе проверок лагерей нарушений выявлено не было. ГУ МЧС России по Приморскому краю взяло на учёт шесть лагерей палаточного типа, расположенных на территории Приморского края, во Владивостоке, Находке и Партизанском муниципальном районе.
Также в лагерях провели профилактические мероприятия, в том числе совместно с сотрудниками прокуратуры, в ходе которых провели противопожарные инструктажи, включая практические тренировки по эвакуации и использованию средств пожаротушения. Всего проведено около 20 мероприятий. Проводится комплекс дополнительных профилактических мероприятий.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПриморский крайПроисшествия
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