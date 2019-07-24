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РИА Новости

Жителей Сахалина предупредили о циклоне

09:08
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Очередной циклон принесет сильные дожди на территорию двенадцати районов Сахалинской области, сообщает региональный главк МЧС.
"Вечером 24 июля и ночью 25 июля на территории Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются сильные дожди", - говорится в пресс-релизе.
По информации Сахалинского управления Росгидромета, осадки могут составить от 15 до 30 миллиметров. Из-за дождей уровень воды на островных реках может резко подняться на 0,5-1,5 метра.
Региональное управление МЧС направило в администрации муниципальных образований экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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