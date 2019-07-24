На Украине обработали 99,3% протоколов на выборах в Раду

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,16% сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, которая набирает 13,01% на выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 99,30% протоколов.