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РИА Новости

На Украине обработали 99,3% протоколов на выборах в Раду

09:03
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© REUTERS / Konstantin ChernichkinДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,16% сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, которая набирает 13,01% на выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 99,30% протоколов.
Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,12%). Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос", у нее 5,84%.
Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
22 июля, 09:59
Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуУкраинаВ мире
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