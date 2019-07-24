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РИА Новости

На предприятии в Днепре 17 работников попали в больницу с отравлением

08:43
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КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Семнадцать работников предприятия "Миропласт" в Днепре попали в больницу с отравлением, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 20-23 июля в лечебные заведения Днепра с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли пищу, которую предоставляла ЧП "Синявская Н.В.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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