На предприятии в Днепре 17 работников попали в больницу с отравлением

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Семнадцать работников предприятия "Миропласт" в Днепре попали в больницу с отравлением, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 20-23 июля в лечебные заведения Днепра с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли пищу, которую предоставляла ЧП "Синявская Н.В.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.