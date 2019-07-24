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РИА Новости

В Китае заявили о праве на силовое решение тайваньского вопроса

07:58
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские военнослужащие. Архивное фото
Китайские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай не дает обещаний не использовать военную силу в вопросе объединения с Тайванем, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.
"У Китая есть твердая решимость и возможности, чтобы защитить государственный суверенитет и территориальную целостность. Китай должен и будет объединен. Мы не даем обещаний об отказе использовать силу и оставляем за собой право принимать все необходимые меры",- говорится в документе.
Отмечается, что это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников, а направлено против вмешательства внешних сил и очень небольшой группы сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", и их активности.
"НОАК (Народно-освободительная армия Китая – ред.) даст решительный отпор любым попыткам отделить Тайвань от Китая и будет защищать национальную безопасность", - подчеркивается в Белой книге.
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В ней также говорится, что Китай придерживается принципов "мирного объединения" и "одна страны, две системы", выступает за мирное развитие двух берегов Тайваньского пролива, но вместе с тем выступает решительно против любых попыток разделить страну и иностранного вмешательства в этот вопрос.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Гонконг
Вчера, 08:00
Китаю никто не нужен, он нужен всем
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