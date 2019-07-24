В Китае заявили о праве на силовое решение тайваньского вопроса

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай не дает обещаний не использовать военную силу в вопросе объединения с Тайванем, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.

"У Китая есть твердая решимость и возможности, чтобы защитить государственный суверенитет и территориальную целостность. Китай должен и будет объединен. Мы не даем обещаний об отказе использовать силу и оставляем за собой право принимать все необходимые меры",- говорится в документе.

Отмечается, что это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников, а направлено против вмешательства внешних сил и очень небольшой группы сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", и их активности.

"НОАК (Народно-освободительная армия Китая – ред.) даст решительный отпор любым попыткам отделить Тайвань от Китая и будет защищать национальную безопасность", - подчеркивается в Белой книге.

В ней также говорится, что Китай придерживается принципов "мирного объединения" и "одна страны, две системы", выступает за мирное развитие двух берегов Тайваньского пролива, но вместе с тем выступает решительно против любых попыток разделить страну и иностранного вмешательства в этот вопрос.