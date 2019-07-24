Посольство прокомментировало ситуацию с задержанием КНДР российского судна

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российское посольство в Пхеньяне прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с задержанием российского судна в КНДР.

Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Связи с моряками нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить задержанный корабль. В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.

Также 22 июля консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и российскими рыбаками, которые находятся на судне. "Все члены экипажа здоровы", - говорится на странице посольства России в КНДР в Facebook