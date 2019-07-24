В Нью-Йорке ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер

Снятые на мобильные телефоны ролики относятся к двум не связанным друг с другом эпизодам в разных местах города – Гарлеме и Бруклине. В одном случае несколько человек наскоками выплескивают ведра воды на двух стражей порядка, которые держат на капоте машины задержанного человека. Один из хулиганов даже бросает пластиковое ведро в полицейского, но тот лишь вжимает голову в плечи.