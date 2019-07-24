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РИА Новости

В Нью-Йорке ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер

05:32
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Телеканал Fox News продемонстрировал в среду любительские кадры, на которых хулиганы в Нью-Йорке обливают водой из ведер полицейских, которые никак не реагируют на происходящее.
Снятые на мобильные телефоны ролики относятся к двум не связанным друг с другом эпизодам в разных местах города – Гарлеме и Бруклине. В одном случае несколько человек наскоками выплескивают ведра воды на двух стражей порядка, которые держат на капоте машины задержанного человека. Один из хулиганов даже бросает пластиковое ведро в полицейского, но тот лишь вжимает голову в плечи.
Во втором случае двое полицейских идут по улице в насквозь мокрой форме, а подростки окатывают их с головы до ног водой, забегая со спины. Как сообщает газета New York Post, этот наряд полиции встретил подобный прием, когда прибыл по вызову. Личность одного из подозреваемых уже установлена, но он пока не задержан. Сообщается, что это молодой человек примерно 20 лет, входящий в одну из банд. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках участников этих нападений.
Если Гарлем считается неблагополучным районом с точки зрения уровня преступности, то в Бруклине ситуация гораздо лучше.
Мэр города Билл де Блазио осудил такие действия жителей, назвав их "совершенно неприемлемыми", и заявил, что власти не потерпят такого неуважения. В свою очередь, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани обвинил в сложившейся ситуации в городе самого ди Блазио.
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