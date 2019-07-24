В Приморье восстановили проезд в села, нарушенный штормом "Данас"

Тропический шторм "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен.