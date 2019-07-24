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РИА Новости

В Приморье восстановили проезд в села, нарушенный штормом "Данас"

04:47
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Специалисты Примавтодора восстановили нарушенный тропическим штормом "Данас" проезд ко всем населенным пунктам Приморья, сообщает администрация края.
Тропический шторм "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен.
"На краевых дорогах нет затруднений с проездом, вызванных прошедшим тайфуном "Данас". В настоящий момент техника Примавтодора работает над восстановлением дорожного полотна до нормативных параметров. Восстановлен проезд в села Лазовского, Ольгинского и Хасанского районов", - говорится в сообщении.
На участках работают три грейдера, 10 самосвалов и два экскаватора.
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