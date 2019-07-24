Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T03:21Z
https://ria.ru/20190724/1556819358.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155678/94/1556789471_0:7:2310:1306_1036x0_80_0_0_3e642bd1d42126430f7b013f174fc726.jpg
РИА Новости

Двух пострадавших при пожаре в лагере детей госпитализировали в Хабаровске

03:21
463
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Двух детей, которые отравились угарным газом на пожаре в палаточном лагере в "Холдоми", доставили в больницу Хабаровска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.
"Двух детей с отравлением угарным газом доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске. Их состояние удовлетворительное", - сказала Томченко.
По ее словам, детей доставили без родителей, они дали своё согласие на перевозку и госпитализацию.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел 22 июля. В лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей, из них четыре ребенка скончались. СК возбудил уголовное дело.
Пожар в Хабаровском крае
Вчера, 15:08
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
000101
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Хабаровские власти выразили соболезнования семьям погибших в лагере детей
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Похороны одного из погибших в хабаровском лагере детей пройдут в четверг
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
В Еврейской автономной области начались проверки детских лагерей
Гаражи
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента
новостей
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Приморские депутаты почтили память детей, погибших в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
В Приморье пройдут внеплановые проверки детских лагерей
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
В Красноярске загорелась пилорама
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг
Вертолет Ми-8. Архивное фото
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
Китай намерен поддерживать ядерный потенциал на минимальном уровне
Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Семьям погибших в лагере детей выплатят по 200 тысяч рублей на похороны
В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
10:06Шереметьево в случае возвращения "курилок" сделает их бесплатными
10:06Кличко прокомментировал начатое против него расследование
10:05Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ
10:04В Турции туристы из России, Польши и Норвегии пострадали в ДТП
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Лента новостейМолния