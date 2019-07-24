Двух пострадавших при пожаре в лагере детей госпитализировали в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Двух детей, которые отравились угарным газом на пожаре в палаточном лагере в "Холдоми", доставили в больницу Хабаровска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.
"Двух детей с отравлением угарным газом доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске. Их состояние удовлетворительное", - сказала Томченко.
По ее словам, детей доставили без родителей, они дали своё согласие на перевозку и госпитализацию.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел 22 июля. В лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пять взрослых и семь детей, из них четыре ребенка скончались. СК возбудил уголовное дело.