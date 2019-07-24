Двух пострадавших при пожаре в лагере детей госпитализировали в Хабаровске

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Двух детей, которые отравились угарным газом на пожаре в палаточном лагере в "Холдоми", доставили в больницу Хабаровска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

"Двух детей с отравлением угарным газом доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске. Их состояние удовлетворительное", - сказала Томченко.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По ее словам, детей доставили без родителей, они дали своё согласие на перевозку и госпитализацию.