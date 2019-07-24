Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Stena Bulk, владеющая зарегистрированным в Британии танкером Stena Impero, все еще ожидает ответа от властей Ирана на официальный запрос с просьбой навестить команду задержанного в пятницу судна, говорится в сообщении компании.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Компания Stena Bulk отметила, что направила все необходимые уведомления в соответствующие органы для организации навигации судна через Ормузский пролив. Также у управляющей компании нет никаких подтверждений, что Stena Impero участвовало в каких-либо столкновениях.

"Stena Bulk ожидает решения иранских властей по официальному запросу о разрешении посетить судно Stena Impero и удостовериться в безопасности и благополучии наших 23 ценных членов экипажа, удерживаемых с 19 июля", - говорится в сообщении.

Stena Bulk также продолжает оказывать поддержку членам семей команды судна, в которую входят граждане Индии, России, Латвии и Филиппин.