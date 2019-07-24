Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T01:53Z
https://ria.ru/20190724/1556819051.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/51/1556735127_0:68:1079:675_1036x0_80_0_0_70781c674086f73c868e3e540dadb156.jpg
РИА Новости

Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно

01:53
257
© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Stena Bulk, владеющая зарегистрированным в Британии танкером Stena Impero, все еще ожидает ответа от властей Ирана на официальный запрос с просьбой навестить команду задержанного в пятницу судна, говорится в сообщении компании.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Компания Stena Bulk отметила, что направила все необходимые уведомления в соответствующие органы для организации навигации судна через Ормузский пролив. Также у управляющей компании нет никаких подтверждений, что Stena Impero участвовало в каких-либо столкновениях.
"Stena Bulk ожидает решения иранских властей по официальному запросу о разрешении посетить судно Stena Impero и удостовериться в безопасности и благополучии наших 23 ценных членов экипажа, удерживаемых с 19 июля", - говорится в сообщении.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
22 июля, 08:00
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
Stena Bulk также продолжает оказывать поддержку членам семей команды судна, в которую входят граждане Индии, России, Латвии и Филиппин.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
21 июля, 11:17
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
040101
Обсудить 0
ВеликобританияИранВ мире
Рекомендуем
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
РИА
Новости
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме
Лента
новостей
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за возможной непогоды
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III. Архивное фото
В Китае оценили последствия размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России
В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Американский военнослужащий. Архивное фото
Военная стратегия США подрывает глобальную стабильность, считают в Китае
Проверка фруктов и ягод Роспотребнадзором в НИИ питания и эпидемиологии
Здоровьем не пахнет. Роспотребнадзор проверил фрукты с российских прилавков
Активисты организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
В Подмосковье женщина с ребенком погибли в аварии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани
10:06Шереметьево в случае возвращения "курилок" сделает их бесплатными
10:06Кличко прокомментировал начатое против него расследование
10:05Церкви не поддержат действия Варфоломея на Украине, считают в РПЦ
10:04В Турции туристы из России, Польши и Норвегии пострадали в ДТП
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Лента новостейМолния