В России стартовал прием заявлений о голосовании вне места регистрации

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения начинается 24 июля, следует из календарного плана ЦИК России.

Избиратели, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, с 24 июля по 4 сентября смогут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно лично в территориальной избирательной комиссии, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо через портал Госуслуг.

Избиратели, которые 8 сентября будут находиться в Москве, смогут проголосовать на цифровых участках. Для этого нужно в период с 24 июля по 4 сентября подать заявление через портал Госуслуг. После подачи и проверки заявления избиратель будет включен в список избирателей на цифровом участке и исключен из списка по месту жительства.

По данным ЦИК, для участия в выборах гражданин должен прийти на цифровой участок в день голосования с паспортом, после проверки его активного избирательного права ему выдают карточку доступа к устройству для голосования, на котором избирателю будет предоставлен электронный бюллетень. Терминал для голосования на цифровых избирательных участках создан концерном "Автоматика" государственной корпорации "Ростех". Комплекс полностью отключен от интернета, не использует операционную систему и исключает любую возможность воздействия извне.