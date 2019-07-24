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РИА Новости
Культура

Их па знает весь мир. Лучшие танцовщики России

08:00
470
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБалерина Кристина Шапран и танцовщик Сергей Полунин в сцене из Балета "Коппелия" на сцене Московского музыкального театра
Балерина Кристина Шапран и танцовщик Сергей Полунин в сцене из Балета Коппелия на сцене Московского музыкального театра
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский балет считается лучшим в мире — легендарных артистов с овациями принимали везде и всегда. Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова — звездные имена сияют десятилетиями, уже даже веками. Их традиции продолжали Галина Уланова, Юрий Григорович, Рудольф Нуреев, Майя Плисецкая и многие другие. О самых успешных отечественных танцовщиках, которые выступают в Королевском балете в Лондоне, в Ла Скала, Парижской опере и на многих других знаменитых сценах, — в материале РИА Новости.

Сергей Полунин

Как только его не называли — и "enfant terrible балета", и "Джеймс Дин балетного мира". А все потому, что его творчество и поведение не подчиняются общепринятым канонам.
В 19 лет Полунин стал самым молодым премьером Лондонского Королевского балета, но через три года вдруг решил покинуть труппу. Затем он был танцовщиком в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Баварского балета в Мюнхене.
© РИА Новости / Игорь Ларин / Перейти в фотобанк

Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре

Солисты Лондонского Королевского балета Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де -де из балета Петра Чайковского Спящая красавица
1 из 8

Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре

© РИА Новости / Игорь Ларин
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© РИА Новости / Евгения Новоженина

Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре

Артист балета Сергей Полунин во время выступления на Второй церемонии вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
2 из 8

Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Максим Блинов

Сергей Полунин репетирует свое выступление на сцене Большого театра

Танцовщик Сергей Полунин репетирует на сцене Большого театра
3 из 8

Сергей Полунин репетирует свое выступление на сцене Большого театра

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Игорь Ларин / Перейти в фотобанк

Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре

Солист Лондонского Королевского балета Сергей Полунин исполняет па-де -де из балета Петра Чайковского Спящая красавица
4 из 8

Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре

© РИА Новости / Игорь Ларин
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© РИА Новости / Максим БлиновТанцовщик Сергей Полунин во время интервью
Танцовщик Сергей Полунин во время интервью
5 из 8
Танцовщик Сергей Полунин во время интервью
© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village

Танцовщик Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета Распутин
6 из 8

Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2019 / Alexander Nemenov

Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши

Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши
7 из 8

Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума

Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
8 из 8

Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре

© РИА Новости / Игорь Ларин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре

© РИА Новости / Евгения Новоженина
3 из 8

Сергей Полунин репетирует свое выступление на сцене Большого театра

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 8

Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре

© РИА Новости / Игорь Ларин
Перейти в фотобанк
5 из 8
Танцовщик Сергей Полунин во время интервью
© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 8

Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
8 из 8

Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вне театра Полунин тоже не скучает — то покрывает себя многочисленными татуировками, то скажет что-нибудь такое, за что потом расплачивается контрактами.
А еще Сергей в качестве модели снимается для календаря Pirelli, участвует в съемках фильмов ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Красный воробей", "Щелкунчик и четыре королевства", "Нуреев. Белый ворон"). Или экспериментирует, соединяя классику и современность: как в известном видео Дэвида Лашапеля на песню группы Hozier "Take Me to Church".
Но мир балета не отпускает: недавно танцовщик принял предложение стать худруком нового балетного училища, которое создадут в Севастополе.

Светлана Захарова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"

Народная артистка России, прима-балерина Светлана Захарова во время репетиции партии Авроры в балете Спящая красавица
1 из 7

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре

Светлана Захарова в сцене из балета П.И. Чайковского Спящая красавица в постановке Юрия Григоровича в Большом театре
2 из 7

Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне

Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut в Лондоне
3 из 7

Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"

Светлана Захарова и Денис Матвиенко во время генеральной репетиции балета Асами Маки Дама с камелиями с участием Балетной труппы ННТТ на сцене ГАБТ
4 из 7

Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана Корсар в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ
5 из 7

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо

Солистка Большого театра Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященный балерине Алисии Алонсо
6 из 7

Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси во время исполнения фрагмента балета К. Монтеверди Caravaggio на Исторической сцене Большого театра
7 из 7

Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 7

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 7

Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 7

Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
4 из 7

Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7

Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра

© РИА Новости / Владимир Федоренко
6 из 7

Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
7 из 7

Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Светлана — одна из самых талантливых балерин своего поколения. Многие отмечают техническое совершенство ее академического танца и грациозность. За это ее ценят в Большом театре, где она числится примой-балериной.
В миланском Ла-Скала она состоит в качестве этуаль (по-французски etoile — "звезда"), в разное время исполняла партии в постановках "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", "Баядерка".
Кроме того, Светлана Захарова выступала на сценах Лондона, Берлина, Парижа, Вены, Токио, Нью-Йорка и других городов.
А еще Захарова не забывает о юных дарованиях: она — худрук фестиваля детского танца "Светлана".

Артем Овчаренко

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре

Артем Овчаренко (Князь Курбский) в сцене из балета Иван Грозный в постановке Юрия Григоровича в Большом театре
1 из 3

Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© AFP 2019 / Valery Hache

Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако

Ольга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета Щелкунчик и Компания в Монако
2 из 3

Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако

© AFP 2019 / Valery Hache
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца

Анна Тихомирова и Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala Звезды балета XXI века
3 из 3

Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3

Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 3

Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако

© AFP 2019 / Valery Hache
3 из 3

Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артем Овчаренко — настоящий Ромео, Джеймс из "Сильфиды", Щелкунчик, принц Дезире из "Спящей красавицы", принц Зигфрид из "Лебединого озера". Он также успешно танцует и в современных балетах — "Укрощении строптивой" Жана-Кристофа Майо или "Нурееве" Юрия Посохова.
Разносторонний талант танцовщика оценили не только в России: он работал как приглашенная звезда с труппами международных компаний, в том числе на сценах Берлина, Мюнхена, Вены, Пекина. Артем выступал в Балете Монте-Карло, Театрос дель Каналь в Мадриде, Гамбургском оперном театре.

Диана Вишнева

© РИА Новости / Максим Авдеев / Перейти в фотобанк

Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"

Диана Вишнева в проекте Красота в движении
1 из 6

Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"

© РИА Новости / Максим Авдеев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"

Прима-балерина Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из одноактного балета на музыку Федерико Момпу в постановке Джона Ноймайера Диалоги в Мариинском театре
2 из 6

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Диана Вишнева в балете Женщина в комнате в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
3 из 6

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце

Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета Объект перемен в Государственном Кремлевском дворце
4 из 6

Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне

Диана Вишнева и Константин Зверев в сцене из балета Парк в постановке хореографа Анжелена Прельжокажа в Мариинском театре
5 из 6

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра

Диана Вишнева в хабанере из балета Кармен-сюита на Новой сцене Мариинского театра
6 из 6

Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 6

Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"

© РИА Новости / Максим Авдеев
Перейти в фотобанк
2 из 6

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 6

Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 6

Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 6

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 6

Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Успех к приме-балерине Мариинского театра и Американского театра балета (2005-2017 годы) Диане Вишневой пришел после партий в "Жизели" и "Рубинах" (второй части балета "Драгоценности" Джорджа Баланчина).
Диана танцевала на сценах Парижской оперы, Ла Скала, Берлинской государственной оперы и других площадках. Среди знаковых зарубежных работ — партии в балетах "Манон" Баварского балета, "Спящая красавица" в Ла Скала в редакции Рудольфа Нуреева, "Дон Кихот" Парижской оперы.
Активистка поддержки балетного искусства, Диана Вишнева учредила соответствующий фонд, а также стала одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.

Иван Васильев

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце

Мария Виноградова и Иван Васильев в сцене из балета Шахерезада в Государственном Кремлевском Дворце
1 из 3

Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© AFP 2019 / Getty Images / Cindy OrdНаталья Осипова и Иван Васильев в сцене из балета "Дон Кихот" в Театре Дэвида Коха в Нью-Йорке
Наталья Осипова и Иван Васильев в сцене из балета Дон Кихот в Театре Дэвида Коха в Нью-Йорке
2 из 3
Наталья Осипова и Иван Васильев в сцене из балета "Дон Кихот" в Театре Дэвида Коха в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Getty Images / Cindy Ord
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре

Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александр Крейна Лауренсия в Михайловском театре в Санкт-Петербурге
3 из 3

Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 3
Наталья Осипова и Иван Васильев в сцене из балета "Дон Кихот" в Театре Дэвида Коха в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Getty Images / Cindy Ord
3 из 3

Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ивана Васильева сравнивают с его однофамильцем Владимиром, отмечая "прыгучесть" и экспрессию в танце. С 2011 года Иван — премьер Михайловского театра, а с 2012-го — приглашенный премьер Американского театра балета. В активе танцора — роли в постановках "Светлый ручей", "Коппелия".
В качестве приглашенного артиста Английского национального балета Иван участвовал в "Ромео и Джульетте" (вместе с Натальей Осиповой), а в Ла Скала исполнял партии в балетах "Видение Розы" и "Драгоценности".
Он уже выступил хореографом "Балета № 1", а три одноактных балета "Морфий", "Слепая связь" и "Болеро" вошли в репертуар Михайловского театра. В 2016-м его балет "Любовь есть везде" показали в Большом театре.

Наталья Осипова

© РИА Новости / Игорь Ларин / Перейти в фотобанк

Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open

Наталья Осипова в сцене из балета Пламя Парижа
1 из 4

Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open

© РИА Новости / Игорь Ларин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Танцовщики Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле Соло для двоих на сцене Музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко
2 из 4

Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Танцовщица Наталья Осипова в спектакле Соло для двоих на сцене Музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко
3 из 4

Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре

Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета Дон Кихот в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре
4 из 4

Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open

© РИА Новости / Игорь Ларин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова способна меняться и не опасается пробовать себя в разных стилях и образах. Получив известность как классическая балерина, она впоследствии обратила внимание на современную хореографию.
Была приглашенной балериной Американского балетного театра (в разное время танцевала главные партии в "Жизели" и "Сильфиде", участвовала в балетах "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта", "Спящая красавица").
Приглашенной солисткой Лондонского Королевского балета Наталья стала в 2012-м. Она была единственной участницей гала-концерта к бриллиантовому юбилею королевы Елизаветы II не из постоянной труппы.
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
9 июля, 08:00
Золотые голоса России. Кого лучше слышно за рубежом
710010
КультураТеатрБалетСергей ПолунинМихаил БарышниковБольшой театрЕлизавета IIМариинский театрОскар (премия)Михайловский театрЮрий ГригоровичДиана ВишневаМайя ПлисецкаяСветлана ЗахароваАмерикаЛондонСША
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