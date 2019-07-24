Их па знает весь мир. Лучшие танцовщики России

Сергей Полунин
Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре
Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре
Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре
Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре
Сергей Полунин репетирует свое выступление на сцене Большого театра
Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре
Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре
Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village
Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village
Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши
Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума
Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума
Алина Кожокару и Сергей Полунин исполняют па-де-де из "Спящей красавицы" в Александринском театре
Выступление Сергея Полунина на церемонии Международной премии BraVo в Большом театре
Сергей Полунин репетирует свое выступление на сцене Большого театра
Сергей Полунин исполняет па-де-де из "Спящей красавицы" на гала-концерте в Александринском театре
Сергей Полунин в роли Распутина в сцене из балета "Распутин" в Barvikha Luxury Village
Сергей Полунин во время репетиции балета Sacre в постановке Юко Оиши
Сергей Полунин во время публичного интервью в рамках IV Московского культурного форума
Светлана Захарова
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"
Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре
Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре
Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне
Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне
Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"
Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра
Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо
Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо
Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo
Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на репетиции партии Авроры в "Спящей красавице"
Сцена из балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича во время репетиции в Большом театре
Солисты Большого театра Светлана Захарова и Александр Меркурьев в сцене из балета Cor Perdut на концерте, посвященном Анне Павловой, в Лондоне
Солистка Большого театра России Светлана Захарова и премьер Мариинского театра Денис Матвиенко во время репетиции балета "Дама с камелиями"
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана "Корсар" в постановке Алексея Ратманского на сцене Большого театра
Светлана Захарова выступает на гала-концерте артистов Национального балета Кубы, посвященном балерине Алисии Алонсо
Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси исполняют фрагмент балета Клаудио Монтеверди Caravaggio на церемонии премии BraVo
Артем Овчаренко
Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре
Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре
Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако
Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако
Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца
Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца
Артем Овчаренко (князь Курбский) в сцене из балета "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича в новой хореографической редакции в Большом театре
Oльга Смирнова и Артем Овчаренко в сцене из балета "Щелкунчик и компания" в Монако
Первая солистка Анна Тихомирова и премьер Большого театра Артем Овчаренко выступают в Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца
Диана Вишнева
Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"
Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"
Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце
Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне
Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра
Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра
Диана Вишнева в проекте Сергея Даниляна "Красота в движении", который был показан на фестивале "Золотая маска"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист Гамбургского балета Тьяго Бордин в сцене из балета "Диалоги"
Диана Вишнева в балете "Женщина в комнате" на вечере в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Диана Вишнева и Андрей Меркурьев в сцене из балета "Объект перемен" на концерте Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" в Государственном Кремлевском дворце
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солист театра Константин Зверев в сцене балета "Парк" на генеральном прогоне
Диана Вишнева в хабанере из балета "Кармен-сюита" на гала-концерте к открытию Новой сцены Мариинского театра
Иван Васильев
Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце
Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце
Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре
Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре
Ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова и премьер Михайловского театра Иван Васильев в сцене из балета "Шахерезада" на концерте "Christmas Балет-гала" в Государственном Кремлевском дворце
Иван Васильев в роли Фрондосо в сцене из балета композитора Александра Крейна "Лауренсия" в Михайловском театре
Наталья Осипова
Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open
Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open
Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре
Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре
Наталья Осипова в сцене из балета "Пламя Парижа" на гала-концерте Десятого фестиваля балета Dance open
Наталья Осипова и Иван Васильев в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова в спектакле "Соло для двоих" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Наталья Осипова в роли Китри в сцене из балета "Дон Кихот" в постановке Михаила Мессерера в Михайловском театре