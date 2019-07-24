Их па знает весь мир. Лучшие танцовщики России

Балерина Кристина Шапран и танцовщик Сергей Полунин в сцене из Балета "Коппелия" на сцене Московского музыкального театра

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Российский балет считается лучшим в мире — легендарных артистов с овациями принимали везде и всегда. Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова — звездные имена сияют десятилетиями, уже даже веками. Их традиции продолжали Галина Уланова, Юрий Григорович, Рудольф Нуреев, Майя Плисецкая и многие другие. О самых успешных отечественных танцовщиках, которые выступают в Королевском балете в Лондоне, в Ла Скала, Парижской опере и на многих других знаменитых сценах, — в материале РИА Новости.

Сергей Полунин

Как только его не называли — и "enfant terrible балета", и "Джеймс Дин балетного мира". А все потому, что его творчество и поведение не подчиняются общепринятым канонам.

В 19 лет Полунин стал самым молодым премьером Лондонского Королевского балета, но через три года вдруг решил покинуть труппу. Затем он был танцовщиком в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Баварского балета в Мюнхене.

Вне театра Полунин тоже не скучает — то покрывает себя многочисленными татуировками , то скажет что-нибудь такое, за что потом расплачивается контрактами.

А еще Сергей в качестве модели снимается для календаря Pirelli, участвует в съемках фильмов ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Красный воробей", "Щелкунчик и четыре королевства", "Нуреев. Белый ворон"). Или экспериментирует, соединяя классику и современность: как в известном видео Дэвида Лашапеля на песню группы Hozier "Take Me to Church".

Но мир балета не отпускает: недавно танцовщик принял предложение стать худруком нового балетного училища, которое создадут в Севастополе.

Светлана Захарова

Светлана — одна из самых талантливых балерин своего поколения. Многие отмечают техническое совершенство ее академического танца и грациозность. За это ее ценят в Большом театре, где она числится примой-балериной.

В миланском Ла-Скала она состоит в качестве этуаль (по-французски etoile — "звезда"), в разное время исполняла партии в постановках "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", "Баядерка".

Кроме того, Светлана Захарова выступала на сценах Лондона, Берлина, Парижа, Вены, Токио, Нью-Йорка и других городов.

А еще Захарова не забывает о юных дарованиях: она — худрук фестиваля детского танца "Светлана".

Артем Овчаренко

Артем Овчаренко — настоящий Ромео, Джеймс из "Сильфиды", Щелкунчик, принц Дезире из "Спящей красавицы", принц Зигфрид из "Лебединого озера". Он также успешно танцует и в современных балетах — "Укрощении строптивой" Жана-Кристофа Майо или "Нурееве" Юрия Посохова.

Разносторонний талант танцовщика оценили не только в России: он работал как приглашенная звезда с труппами международных компаний, в том числе на сценах Берлина, Мюнхена, Вены, Пекина. Артем выступал в Балете Монте-Карло, Театрос дель Каналь в Мадриде, Гамбургском оперном театре.

Диана Вишнева

Успех к приме-балерине Мариинского театра и Американского театра балета (2005-2017 годы) Диане Вишневой пришел после партий в "Жизели" и "Рубинах" (второй части балета "Драгоценности" Джорджа Баланчина).

Диана танцевала на сценах Парижской оперы, Ла Скала, Берлинской государственной оперы и других площадках. Среди знаковых зарубежных работ — партии в балетах "Манон" Баварского балета, "Спящая красавица" в Ла Скала в редакции Рудольфа Нуреева, "Дон Кихот" Парижской оперы.

Активистка поддержки балетного искусства, Диана Вишнева учредила соответствующий фонд, а также стала одним из организаторов международного фестиваля современной хореографии Context.

Иван Васильев

Ивана Васильева сравнивают с его однофамильцем Владимиром, отмечая "прыгучесть" и экспрессию в танце. С 2011 года Иван — премьер Михайловского театра, а с 2012-го — приглашенный премьер Американского театра балета. В активе танцора — роли в постановках "Светлый ручей", "Коппелия".

В качестве приглашенного артиста Английского национального балета Иван участвовал в "Ромео и Джульетте" (вместе с Натальей Осиповой), а в Ла Скала исполнял партии в балетах "Видение Розы" и "Драгоценности".

Он уже выступил хореографом "Балета № 1", а три одноактных балета "Морфий", "Слепая связь" и "Болеро" вошли в репертуар Михайловского театра. В 2016-м его балет "Любовь есть везде" показали в Большом театре.

Наталья Осипова

Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова способна меняться и не опасается пробовать себя в разных стилях и образах. Получив известность как классическая балерина, она впоследствии обратила внимание на современную хореографию.

Была приглашенной балериной Американского балетного театра (в разное время танцевала главные партии в "Жизели" и "Сильфиде", участвовала в балетах "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта", "Спящая красавица").