В Саратове двух сотрудников детсада уволили после "побега" детей

САРАТОВ, 23 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Воспитатель и исполняющая обязанности заведующей саратовского детсада №174 уволены после того, как два ребенка беспрепятственно покинули учреждение, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.
Двое детей 19 июля самовольно покинули саратовский детский сад №174, только спустя более двух часов их без сопровождения взрослых нашли полицейские и вернули родителям. Пропажу детей выявили, когда за одним из них пришла бабушка. Глава Саратова Михаил Исаев в понедельник потребовал уволить воспитателя, и.о. заведующей и саму заведующую, "оставившую вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника". Также мэр потребовал наказать профильных чиновников администрации Заводского района города.
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"Уволены воспитатель и исполняющая обязанности заведующей. Сама заведующая на больничном", - сказала собеседница агентства.
Как сообщило областное СУСК, следователи начали проверку в связи с признаками халатности должностных лиц детсада. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, которые несут персональную ответственность за вверенных им воспитанников.
"По предварительным данным, 19 июля двое воспитанников... оставленные без присмотра персоналом учреждения, покинули помещение детского сада и спустя некоторое время были обнаружены на одной из улиц Саратова местными жителями, которые сообщили об оставленных без внимания детях в полицию. В ходе произошедшего никто из детей не пострадал, они переданы родителям", - говорится в сообщении.
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