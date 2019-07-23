Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T20:28Z
https://ria.ru/20190723/1556815394.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Саратове двух сотрудников детсада уволили после "побега" детей

Вчера, 20:28
471
САРАТОВ, 23 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Воспитатель и исполняющая обязанности заведующей саратовского детсада №174 уволены после того, как два ребенка беспрепятственно покинули учреждение, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.
Двое детей 19 июля самовольно покинули саратовский детский сад №174, только спустя более двух часов их без сопровождения взрослых нашли полицейские и вернули родителям. Пропажу детей выявили, когда за одним из них пришла бабушка. Глава Саратова Михаил Исаев в понедельник потребовал уволить воспитателя, и.о. заведующей и саму заведующую, "оставившую вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника". Также мэр потребовал наказать профильных чиновников администрации Заводского района города.
Побег в подгузниках
4 августа 2018, 16:33
В Вологде "побег" малыша в подгузнике из детсада попал на видео
"Уволены воспитатель и исполняющая обязанности заведующей. Сама заведующая на больничном", - сказала собеседница агентства.
Как сообщило областное СУСК, следователи начали проверку в связи с признаками халатности должностных лиц детсада. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, которые несут персональную ответственность за вверенных им воспитанников.
"По предварительным данным, 19 июля двое воспитанников... оставленные без присмотра персоналом учреждения, покинули помещение детского сада и спустя некоторое время были обнаружены на одной из улиц Саратова местными жителями, которые сообщили об оставленных без внимания детях в полицию. В ходе произошедшего никто из детей не пострадал, они переданы родителям", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России. архивное фото
27 февраля 2018, 11:44
В Сибири ребенок ушел из дома без одежды и замерз насмерть
401202
Обсудить 0
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
В Тулуне надеются, что "утонувший" детский сад заработает к октябрю
РИА
Новости
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Около 56% москвичей считают, что жизнь в столице стала лучше, показал опрос
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин призвал Грузию заниматься безопасностью туристов
Лента
новостей
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
В Екатеринбурге двое мужчин попытались "заминировать" путь кортежа Путина
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Гаражи
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 человек
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
Лавров призвал США проводить политику ровных отношений
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года
Мальчик на Кубани рассказывал разные версии, как оказался на цепи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
23:35Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ
Лента новостейМолния