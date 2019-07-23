В Саратове двух сотрудников детсада уволили после "побега" детей

САРАТОВ, 23 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Воспитатель и исполняющая обязанности заведующей саратовского детсада №174 уволены после того, как два ребенка беспрепятственно покинули учреждение, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии.

Двое детей 19 июля самовольно покинули саратовский детский сад №174, только спустя более двух часов их без сопровождения взрослых нашли полицейские и вернули родителям. Пропажу детей выявили, когда за одним из них пришла бабушка. Глава Саратова Михаил Исаев в понедельник потребовал уволить воспитателя, и.о. заведующей и саму заведующую, "оставившую вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника". Также мэр потребовал наказать профильных чиновников администрации Заводского района города.

"Уволены воспитатель и исполняющая обязанности заведующей. Сама заведующая на больничном", - сказала собеседница агентства.

Как сообщило областное СУСК, следователи начали проверку в связи с признаками халатности должностных лиц детсада. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, которые несут персональную ответственность за вверенных им воспитанников.