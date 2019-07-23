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РИА Новости

Лавров призвал США проводить политику ровных отношений

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Проблемы в мире решались бы эффективнее, если бы США проводили политику ровных и взаимоуважительных отношений с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Отвечая на вопрос, станет ли заявление Путина об отсутствии санкций против Грузии примером для США в вопросе эмбарго в отношении Кубы, Лавров сказал, что ему трудно об этом судить.
"США - особая страна, у них есть свои традиции, как правило, великодержавные. Я об этом говорю с сожалением, потому что убежден, что если бы США стали проводить политику ровных, взаимоуважительных отношений со всеми своими партнерами – будь то Россия, Китай, Евросоюз, любая другая страна – проблемы в мире решались бы гораздо эффективнее и надежнее", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что РФ ведет диалог с Вашингтоном и старается объяснить свои подходы к событиям, которые развиваются на международной арене. По его мнению, встреча Путина и Трампа в Осаке показала, что "президент США, в общем-то, нацелен искать какие-то общеприемлемые подходы".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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