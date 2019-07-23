В Тулуне надеются, что "утонувший" детский сад заработает к октябрю

Путин 19 июля осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

"Нам звонила наша воспитательница, говорила, что наш детский сад отремонтируют. И она очень надеется, что с 1 октября они уже будут принимать своих деток. У нас самые лучшие воспитатели. У него там друзья абсолютно все, у него столько эмоций всегда после этого детского сада. Его замечают, его ум замечают, его способности замечают. Он везде участвует самый первый. Конечно, мне как маме это все очень нравится. В других детских садах не так", - рассказала Сафронова РИА Новости по телефону.