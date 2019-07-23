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РИА Новости

В Тулуне надеются, что "утонувший" детский сад заработает к октябрю

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Анна Сафронова, мать мальчика Матвея, который рассказал президенту России Владимиру Путину об "утонувшем" детском саде, рассказала, что воспитатели надеются начать работу в октябре.
Путин 19 июля осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.
"Нам звонила наша воспитательница, говорила, что наш детский сад отремонтируют. И она очень надеется, что с 1 октября они уже будут принимать своих деток. У нас самые лучшие воспитатели. У него там друзья абсолютно все, у него столько эмоций всегда после этого детского сада. Его замечают, его ум замечают, его способности замечают. Он везде участвует самый первый. Конечно, мне как маме это все очень нравится. В других детских садах не так", - рассказала Сафронова РИА Новости по телефону.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 18:56
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
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