МИД осудил возврат США к усилению санкционного давления на Кубу

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американские санкции в отношении Кубы неприемлемы, прошлая администрация пыталась смягчить их, однако Дональд Трамп вернулся к политике рестрикций, которые доказали свою бесперспективность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это абсолютно неприемлемое поведение... Задействованием третьей главы закона Хелмса-Бертона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально. Думаю, эта политика не имеет никакой перспективы", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT

Закон Хелмса-Бертона от 1996 года распространяет экономические ограничения со стороны США не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой. Однако в 2019 году администрация Трампа объявила, что США со 2 мая не будут откладывать применение этого закона.

Лавров напомнил, что американские санкции в отношении Кубы действуют почти 60 лет, их пытаются немного ослабить, потом снова ужесточают.