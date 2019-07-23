Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T20:19Z
https://ria.ru/20190723/1556815074.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/12/1556111215_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_91c340e49b04e4cf56bccd223080bed2.jpg
РИА Новости

МИД осудил возврат США к усилению санкционного давления на Кубу

Вчера, 20:19
238
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американские санкции в отношении Кубы неприемлемы, прошлая администрация пыталась смягчить их, однако Дональд Трамп вернулся к политике рестрикций, которые доказали свою бесперспективность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это абсолютно неприемлемое поведение... Задействованием третьей главы закона Хелмса-Бертона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально. Думаю, эта политика не имеет никакой перспективы", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
2 июля, 17:43
Косачев надеется, что повод обсуждать санкции США против Кубы исчезнет
Закон Хелмса-Бертона от 1996 года распространяет экономические ограничения со стороны США не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой. Однако в 2019 году администрация Трампа объявила, что США со 2 мая не будут откладывать применение этого закона.
Лавров напомнил, что американские санкции в отношении Кубы действуют почти 60 лет, их пытаются немного ослабить, потом снова ужесточают.
"Подавляющее большинство - более 190 государств - каждый год голосуют за резолюцию, требующую отменить торговое эмбарго против Кубы. США в одиночестве или с двумя-тремя своими ближайшими союзниками (и то это бывает очень редко) голосуют против этой резолюции. Хочу еще раз подчеркнуть, что не вижу перспективы у такой политики. Убежден, что в конечном итоге США осознают тупиковость этой линии. Им же будет полезнее вести дела так, как это положено делать с равноправными государствами. Никто в мире не поддерживает эту политику", - констатировал глава МИД РФ.
Вид на Гавану, Куба
25 июня, 11:22
Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
410001
Обсудить 0
Сергей ЛавровКубаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров: Латинская Америка выступит против военного сценария США в Венесуэле
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Доме приемов МИД России. 19 июня 2019
Лавров призвал США проводить политику ровных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров в ходе визита на Кубу обсудит комплекс отношений двух стран
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин прокомментировал выборы в Раду
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации России
В США заявили, что на прошлой неделе могли сбить два иранских беспилотника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Грузией, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Многие страны региона не хотят силовых решений в Венесуэле, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
В Тулуне надеются, что "утонувший" детский сад заработает к октябрю
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал действия Бразилии в рамках БРИКС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния