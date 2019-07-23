Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Иран должен стать частью решения проблемы безопасности на Ближнем Востоке, а не выставляться как виновник всего, что там происходит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "линия на то, чтобы Иран выставлять главным виновником всего происходящего в Сирии, на палестинских территориях, в Йемене или в соседних странах, – конфронтационная".

"Она не поможет решить проблемы. Я убежден, что Иран надо вовлекать в диалог. Мы об этом говорим с нашими американскими и израильскими коллегами. Убежден, что мы будем отстаивать эту позицию все более и более эффективно, потому что все больше стран понимают тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев", - добавил министр.