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РИА Новости

Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Иран должен стать частью решения проблемы безопасности на Ближнем Востоке, а не выставляться как виновник всего, что там происходит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, что Иран – страна, которая должна быть частью решения проблемы региона, а не выставляться в качестве главного виновника всего того, что там происходит. Мы уже давно, более 10 лет, продвигаем идею о том, чтобы страны Персидского залива – как арабы, так и ИРИ – начали договариваться о процессе укрепления доверия, транспарентности в военной области при поддержке ЛАГ (Лиги арабских государств), ОИС (Организации исламского сотрудничества) и пятерки постоянных членов СБ (Совета безопасности) ООН. Я думаю, что в конечном итоге без этого не обойтись", - заявил Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT в преддверии турне по Латинской Америке, комментируя планы США нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке из-за Ирана.
По его словам, "линия на то, чтобы Иран выставлять главным виновником всего происходящего в Сирии, на палестинских территориях, в Йемене или в соседних странах, – конфронтационная".
"Она не поможет решить проблемы. Я убежден, что Иран надо вовлекать в диалог. Мы об этом говорим с нашими американскими и израильскими коллегами. Убежден, что мы будем отстаивать эту позицию все более и более эффективно, потому что все больше стран понимают тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев", - добавил министр.
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