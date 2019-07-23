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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМедики во время операции
Медики во время операции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове. В медучреждении сохраняют руки и ноги даже в самых сложных случаях. Врачи уберегли уже более ста человек от ампутации. Об этом сообщил телеканал "360".
В России есть только три центра спасения конечностей, один из которых находится в Московской области. Появилось это отделение на базе больницы около месяца назад, от ампутации удалось спасти более ста человек.
"Если больной попадает к нам, он проходит все этапы лечения в рамках одного лечебного учреждения. То есть здесь выполняется диагностическая артериография, на основе которой формируются показания к операции. Здесь выполняется реконструктивное вмешательство, если оно возможно, либо открытым, либо эндоваскулярным методом. Здесь же закрывается дефект мягких тканей", – пояснил заведующий хирургическим отделением Домодедовской ЦГБУ Александр Пронченко.
В случае критической ишемии, когда боль уже нельзя унять лекарствами, на спасение ноги или руки есть всего месяц. Ходить по поликлиникам некогда. Такая удобная логистика экономит драгоценное время. А еще здесь врачи разных специальностей работают воедино и вместе решают, как вылечить пациента.
По словам главного врача Домодедовской ЦГБУ Андрея Осипова, в этом году для работы центра ожидается поставка нового компьютерного томографа, увеличится количество пациентов, которым можно провести операцию. На нее может рассчитывать любой житель Московской области. Для этого достаточно полиса ОМС.
Специализированный медцентр, в котором врачи помогают пациентам избежать ампутации и сохранить возможность ходить, начал работу 1 июля. Большая часть операций проводится малоинвазивным доступом практически в любом возрасте пациента. Отличительной особенностью такого метода является короткий срок восстановления больного.
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