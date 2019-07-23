В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове. В медучреждении сохраняют руки и ноги даже в самых сложных случаях. Врачи уберегли уже более ста человек от ампутации. Об этом сообщил телеканал Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове. В медучреждении сохраняют руки и ноги даже в самых сложных случаях. Врачи уберегли уже более ста человек от ампутации. Об этом сообщил телеканал "360"

В России есть только три центра спасения конечностей, один из которых находится в Московской области. Появилось это отделение на базе больницы около месяца назад, от ампутации удалось спасти более ста человек.

"Если больной попадает к нам, он проходит все этапы лечения в рамках одного лечебного учреждения. То есть здесь выполняется диагностическая артериография, на основе которой формируются показания к операции. Здесь выполняется реконструктивное вмешательство, если оно возможно, либо открытым, либо эндоваскулярным методом. Здесь же закрывается дефект мягких тканей", – пояснил заведующий хирургическим отделением Домодедовской ЦГБУ Александр Пронченко.

В случае критической ишемии, когда боль уже нельзя унять лекарствами, на спасение ноги или руки есть всего месяц. Ходить по поликлиникам некогда. Такая удобная логистика экономит драгоценное время. А еще здесь врачи разных специальностей работают воедино и вместе решают, как вылечить пациента.

По словам главного врача Домодедовской ЦГБУ Андрея Осипова, в этом году для работы центра ожидается поставка нового компьютерного томографа, увеличится количество пациентов, которым можно провести операцию. На нее может рассчитывать любой житель Московской области. Для этого достаточно полиса ОМС.