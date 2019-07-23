Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону благодаря инициированным Осло переговорам, Москва надеется, что президент страны Николас Мадуро и оппозиция в итоге договорятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По Венесуэле, мне кажется, ситуация меняется в лучшую сторону. Изначально было несколько инициатив. Так называемая Международная контактная группа (МКГ), которую продвигал Европейский союз, была сплочена на основе ультиматума: срочно провести президентские выборы, и тогда все будет хорошо. "Механизм Монтевидео" – Боливия, Мексика, Уругвай, Карибское сообщество (КАРИКОМ) – выступал за то, чтобы правительство и оппозиция вступили в диалог и договорились между собой без каких-либо предварительных условий. Это гораздо более перспективная позиция, которая больше вписывается в нормы международного права", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT

Как отметил министр, "после безуспешных попыток наскоком, извне спровоцировать очередную "цветную революцию" ситуация перешла в то, что мы называем "процессом Осло".

"Этот процесс нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. Здравый смысл постепенно начинает превалировать. Учитывая позитивные комментарии президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционеров по поводу того, как идет переговорный процесс, надеюсь, что может быть достигнута договоренность, которая всех устроит. Это будет, прежде всего, в интересах венесуэльского народа", - сказал Лавров.