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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону благодаря инициированным Осло переговорам, Москва надеется, что президент страны Николас Мадуро и оппозиция в итоге договорятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Венесуэле, мне кажется, ситуация меняется в лучшую сторону. Изначально было несколько инициатив. Так называемая Международная контактная группа (МКГ), которую продвигал Европейский союз, была сплочена на основе ультиматума: срочно провести президентские выборы, и тогда все будет хорошо. "Механизм Монтевидео" – Боливия, Мексика, Уругвай, Карибское сообщество (КАРИКОМ) – выступал за то, чтобы правительство и оппозиция вступили в диалог и договорились между собой без каких-либо предварительных условий. Это гораздо более перспективная позиция, которая больше вписывается в нормы международного права", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Как отметил министр, "после безуспешных попыток наскоком, извне спровоцировать очередную "цветную революцию" ситуация перешла в то, что мы называем "процессом Осло".
"Этот процесс нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. Здравый смысл постепенно начинает превалировать. Учитывая позитивные комментарии президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционеров по поводу того, как идет переговорный процесс, надеюсь, что может быть достигнута договоренность, которая всех устроит. Это будет, прежде всего, в интересах венесуэльского народа", - сказал Лавров.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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