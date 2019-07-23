Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, российская сторона объясняет им контрпродуктивность внешнего силового вмешательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никогда не прекращали диалог по поводу ситуации в Венесуэле. Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта – правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо. Объясняем им неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне, как сейчас мы наблюдаем постоянные угрозы со стороны США: все варианты "лежат на столе", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.