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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, российская сторона объясняет им контрпродуктивность внешнего силового вмешательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никогда не прекращали диалог по поводу ситуации в Венесуэле. Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта – правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо. Объясняем им неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне, как сейчас мы наблюдаем постоянные угрозы со стороны США: все варианты "лежат на столе", - сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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