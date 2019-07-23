Крупный пожар в магазине в уральском селе потушили

Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 14.40 (12.40 мск). Отмечалось, что горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Пятерочка" на улице Ленина. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров. В 17.16 (15.16 мск) пожарные справились с огнем, открытое горение было ликвидировано.