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РИА Новости

Крупный пожар в магазине в уральском селе потушили

Вчера, 19:54
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Крупный пожар в магазине села Косулино Белоярского городского округа Свердловской области ликвидирован, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 14.40 (12.40 мск). Отмечалось, что горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Пятерочка" на улице Ленина. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров. В 17.16 (15.16 мск) пожарные справились с огнем, открытое горение было ликвидировано.
"В 21.05 (19.05 мск) пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций магазина "Пятерочка", пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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