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РИА Новости

МИД призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва призывает Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов в Восточном Иерусалиме и воздерживаться в дальнейшем от подобных деструктивный шагов, заявили во вторник в МИД РФ.
Израильские власти 22 июля осуществили снос палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий.
"Исходим из того, что такого рода действия израильской стороны на оккупированных палестинских территориях являются незаконными с точки зрения международного права, подрывают перспективы двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта. Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивный шагов в дальнейшем", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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