МИД призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва призывает Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов в Восточном Иерусалиме и воздерживаться в дальнейшем от подобных деструктивный шагов, заявили во вторник в МИД РФ.
Израильские власти 22 июля осуществили снос палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий.
"Исходим из того, что такого рода действия израильской стороны на оккупированных палестинских территориях являются незаконными с точки зрения международного права, подрывают перспективы двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта. Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивный шагов в дальнейшем", - подчеркнули в российском дипведомстве.