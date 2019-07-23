МИД призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва призывает Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов в Восточном Иерусалиме и воздерживаться в дальнейшем от подобных деструктивный шагов, заявили во вторник в МИД РФ.

Израильские власти 22 июля осуществили снос палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий.