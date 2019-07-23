В Калининграде заключенный торговал несуществующими стройматериалами

КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Заключенный, отбывающий наказание в одной из калининградских колоний, заработал с подельником больше 200 тысяч рублей, продавая несуществующие стройматериалы, сообщила пресс-служба Зеленоградского районного суда Калининградской области.

Суд установил, что зимой 2018 года, отбывая наказание в одной из колоний, подсудимый разместил в интернете объявление о продаже газосиликатных блоков по цене 100 рублей за штуку, после чего заключал с пользователями сервиса соглашение на их поставку и получал от покупателей деньги. Для реализации схемы он привлек знакомого, который встречался с покупателями, передавал им подложные документы на поставку строительных материалов, брал плату, из которой часть оставлял себе. Таким образом подсудимые завладели деньгами двоих потерпевших на общую сумму 204,5 тысячи рублей.

"В судебном заседании подсудимые согласились с предъявленным им обвинением в полном объеме, поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Их действия квалифицированы судом как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину", - говорится в сообщении.