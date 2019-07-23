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РИА Новости

В Калининграде заключенный торговал несуществующими стройматериалами

Вчера, 19:23
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КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Заключенный, отбывающий наказание в одной из калининградских колоний, заработал с подельником больше 200 тысяч рублей, продавая несуществующие стройматериалы, сообщила пресс-служба Зеленоградского районного суда Калининградской области.
Суд установил, что зимой 2018 года, отбывая наказание в одной из колоний, подсудимый разместил в интернете объявление о продаже газосиликатных блоков по цене 100 рублей за штуку, после чего заключал с пользователями сервиса соглашение на их поставку и получал от покупателей деньги. Для реализации схемы он привлек знакомого, который встречался с покупателями, передавал им подложные документы на поставку строительных материалов, брал плату, из которой часть оставлял себе. Таким образом подсудимые завладели деньгами двоих потерпевших на общую сумму 204,5 тысячи рублей.
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"В судебном заседании подсудимые согласились с предъявленным им обвинением в полном объеме, поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Их действия квалифицированы судом как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину", - говорится в сообщении.
Приговором Зеленоградского районного суда подсудимые признаны виновными, организатору "бизнеса" суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник получил два года и три месяца колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.
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