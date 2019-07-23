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РИА Новости
Теплоснабжение

"ТомскРТС" списали 4,7 млн рублей пени абонентам, погасившим долги

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Томские распределительные тепловые сети" ("ТомскРТС", входят в "Интер РАО") списали 4,7 миллиона пени абонентам, погасившим свои долги за тепло и горячую воду во время проведения акции, следует из сообщения компании.
Акция, позволяющая абонентам "ТомскРТС" избавиться от пени, проводилась в июне 2019 года. Клиентам компании было предложено оплатить всю задолженность до 30 июня. Тем, кто выполнил это условие, компания гарантировала списание пени полностью, если сумма пени не превышала 2 тысячи рублей, либо на 50%, но не менее 2 тысяч рублей, если сумма пени была свыше этого лимита.

"В период проведения акции ее условия выполнили 2,35 тысячи потребителей. За месяц они погасили 13 миллионов рублей задолженности за отопление и горячую воду. Фактическое списание пени, согласно условиям акции, произведено в размере 4,7 миллиона рублей", - сообщает "ТомскРТС".

Как отмечает компания, по данным на 1 июля, суммарная задолженность жителей Томска за услуги теплоснабжения составляет 1,27 миллиарда рублей, что на 144 миллиона рублей меньше, чем в 2018 году. Снижение долга достигнуто благодаря комплексу мер, реализуемых компанией для снижения дебиторской задолженности населения.
АО "ТомскРТС" входит в состав группы "Интер РАО", обслуживает и ремонтирует тепловые сети, а также занимается сбытом тепловой энергии в городе Томске. Протяженность обсуживаемых централизованных теплосетей составляет более 600 километров.
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