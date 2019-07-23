Тамбовщина получит федеральную поддержку по нацпроекту "Образование"

ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Тамбовская область получит федеральную поддержку по девяти направлениям нацпроекта "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Все девять заявок Тамбовской области, поданных на конкурс, успешно прошли отбор на получение федеральной поддержки.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин еще в начале года потребовал активно включиться в работу по реализации нацпроектов по всем направлениям, и сфера образования с этим поручением успешно справилась. Конкурсный отбор проходил в рамках пяти федеральных проектов национального проекта "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда" и "Молодые профессионалы", и теперь по каждому из этих проектов будут реализованы региональные инициативы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта "Современная школа" в Тамбовской области будет продолжена поддержка организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обновится оборудование мастерских и учебных кабинетов, будут закуплены новейшие диагностические комплексы и дидактические средства. К 2021 году в сельских школах и малых городах планируется создать 112 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

"По федеральному проекту "Успех каждого ребёнка" приоритетными направлениями на ближайшие три года являются создание стационарного детского технопарка "Кванториум" и двух мобильных технопарков. Это позволит организовать на Тамбовщине новые современные места в сфере дополнительного образования, а также оказать серьёзную поддержку талантливой молодежи. В рамках федерального проекта "Учитель будущего" предполагается создание двух новых структур – двух Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства квалификаций педагогов", - сказал собеседник агентства.

По итогам конкурсного отбора федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 135 образовательных организациях региона будут внедрены новейшие цифровые образовательные ресурсы: онлайн-обучение, электронный документооборот и другое. На федеральном уровне также поддержано создание трёх Центров цифрового образования "IT-куб", которые станут инновационными образовательными площадками, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность.

Кроме того, по федеральному проекту "Молодые профессионалы" будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Эта площадка – агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Worldskills.