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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина получит федеральную поддержку по нацпроекту "Образование"

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Тамбовская область получит федеральную поддержку по девяти направлениям нацпроекта "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсного отбора на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Все девять заявок Тамбовской области, поданных на конкурс, успешно прошли отбор на получение федеральной поддержки.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин еще в начале года потребовал активно включиться в работу по реализации нацпроектов по всем направлениям, и сфера образования с этим поручением успешно справилась. Конкурсный отбор проходил в рамках пяти федеральных проектов национального проекта "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда" и "Молодые профессионалы", и теперь по каждому из этих проектов будут реализованы региональные инициативы", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта "Современная школа" в Тамбовской области будет продолжена поддержка организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обновится оборудование мастерских и учебных кабинетов, будут закуплены новейшие диагностические комплексы и дидактические средства. К 2021 году в сельских школах и малых городах планируется создать 112 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
"По федеральному проекту "Успех каждого ребёнка" приоритетными направлениями на ближайшие три года являются создание стационарного детского технопарка "Кванториум" и двух мобильных технопарков. Это позволит организовать на Тамбовщине новые современные места в сфере дополнительного образования, а также оказать серьёзную поддержку талантливой молодежи. В рамках федерального проекта "Учитель будущего" предполагается создание двух новых структур – двух Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства квалификаций педагогов", - сказал собеседник агентства.
По итогам конкурсного отбора федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 135 образовательных организациях региона будут внедрены новейшие цифровые образовательные ресурсы: онлайн-обучение, электронный документооборот и другое. На федеральном уровне также поддержано создание трёх Центров цифрового образования "IT-куб", которые станут инновационными образовательными площадками, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность.
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Кроме того, по федеральному проекту "Молодые профессионалы" будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Эта площадка – агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Worldskills.
Все проекты планируется реализовать в период с 2020 по 2022 год. Конкретные суммы субсидий по каждому проекту будут обнародованы позднее.
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