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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани инвесторы реализуют более 660 проектов

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Инвесторы в Краснодарском крае в настоящий момент реализуют более 660 проектов на общую сумму 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Государственное сопровождение проектов обсудили в ходе заседания комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе. Мероприятие прошло под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева.
"В настоящий момент на Кубани реализуется более 660 инвестпроектов на общую сумму 1,6 триллиона рублей. Их успешное завершение зависит от слаженной работы многих структур, отметил губернатор. Речь идет не только о краевых ведомствах, но и о ресурсоснабжающих организациях, налоговых, контролирующих, правоохранительных и судебных органах", - говорится в сообщении.
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"Мы все задействованы в этом процессе, и нужно четко разобраться, где сейчас есть пробуксовка, какие дополнительные действия нужны с нашей стороны, чтобы заниматься бизнесом в крае было комфортно", – цитирует ведомство Кондратьева.
По словам вице-губернатора Василия Швеца, проводится работа по решению проблем, на которые указывают сами предприниматели. Например, сокращается среднее время регистрации юридических лиц.
"Мы проанализировали ситуацию и запустили систему электронного документооборота между МФЦ и регистратором. В результате вместо средних 10 дней эта процедура займет не более 5 рабочих дней", – приводятся в сообщении слова Швеца. По данным краевых властей, также планируется сократить сроки регистрации прав собственности за счет использования дополнительных мобильных сервисов. Например, смс-оповещение о готовности документов.
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Особое внимание во время заседания уделили работе с инвесторами на местах. "Любой проект должен отслеживаться, при необходимости – сопровождаться в ручном режиме. И пока вы ленточку не перережете на новом производстве, не ослабляйте это сопровождение. Для нас нет маленьких и больших инвесторов, любой - на вес золота", - сказал главам муниципалитетов губернатор.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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