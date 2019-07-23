Иностранцы смогут приезжать на ПМЭФ по электронным визам

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Иностранные участники Петербургского международного экономического форума, а также зарубежные гости матчей чемпионата Европы по футболу и других событий международного масштаба смогут приезжать в Санкт-Петербург по электронным визам, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.

Президент РФ Владимир Путин подписал 18 июля указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие", – приводятся в сообщении слова Кобякова.

Для получения визы иностранным гражданам необходимо будет заполнить заявление на специализированном сайте МИД РФ не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Визу можно получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более 8 суток. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз, смогут свободно передвигаться в пределах территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В сообщении уточняется, что правительству Российской Федерации поручено в срок до 1 октября 2019 года утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд иностранных граждан по электронным визам, а также перечни иностранных государств, граждане которых смогут воспользоваться этим упрощенным режимом.