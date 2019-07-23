Росгвардия выяснит обстоятельства пожара в здании ведомства в Москве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Росгвардия выясняет обстоятельства пожара, произошедшего в здании ведомства в Москве на Красноказарменной улице.

"Задымление произошло в подвальном помещении одного из зданий по улице Красноказарменной. Пожарными подразделениями МЧС и внештатной командой воинской части очаг задымления ликвидирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.