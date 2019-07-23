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РИА Новости

СК начал проверку забайкальской больницы, где пациенты стирали бинты

Вчера, 17:59
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ЧИТА, 23 июл - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Забайкальскому краю начали проверку информации о больнице поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья, где пациенты вынуждены стирать себе бинты, сообщила пресс-служба ведомства.
"Двадцать третьего июля 2019 года в ряде СМИ появились данные о том, что в больнице поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья отсутствуют необходимые медикаменты, предназначенные, в том числе, для обеспечения лечения детей. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.
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Следователи регионального управления СК в ближайшее время выяснят, насколько информация, опубликованная в СМИ, соответствует действительности.
"Следователи опросят руководство и персонал больницы, о которой идет речь в публикациях. Также следователи побеседуют с пациентами больницы, запросят данные по обеспеченности медикаментами в региональном министерстве здравоохранения и в районной больнице" - отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по результатам проведения проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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Забайкальский крайПроисшествия
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