СК начал проверку забайкальской больницы, где пациенты стирали бинты

ЧИТА, 23 июл - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Забайкальскому краю начали проверку информации о больнице поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья, где пациенты вынуждены стирать себе бинты, сообщила пресс-служба ведомства.

"Двадцать третьего июля 2019 года в ряде СМИ появились данные о том, что в больнице поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкалья отсутствуют необходимые медикаменты, предназначенные, в том числе, для обеспечения лечения детей. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.

Следователи регионального управления СК в ближайшее время выяснят, насколько информация, опубликованная в СМИ, соответствует действительности.

"Следователи опросят руководство и персонал больницы, о которой идет речь в публикациях. Также следователи побеседуют с пациентами больницы, запросят данные по обеспеченности медикаментами в региональном министерстве здравоохранения и в районной больнице" - отметили в ведомстве.