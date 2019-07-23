Рада и правительство Украины остались без света из-за аварии

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Верховная рада и кабинет министров Украины остались без света из-за аварии на линии, сообщает во вторник предприятие ДТЭК "Киевские электросети".
"Без электроснабжения остались кабинет министров и Верховная рада. Персонал работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии – 18.00 (время совпадает с мск). Приносим извинения за временные неудобства", - приводит сообщение компании издание "Украинская правда".
По информации "Киевских электросетей", без света остались 22 улицы в Печерском районе города.