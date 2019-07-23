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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Назначен новый глава Административного секретариата Московской патриархии

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов) назначен новым руководителем Административного секретариата Московской патриархии, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви.
"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 июля 2019 года митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от должности руководителя Административного секретариата Московской патриархии с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Новым руководителем Административного секретариата МП распоряжением предстоятеля РПЦ назначен епископ Павлово-Посадский Фома, викарий патриарха Московского и всея Руси, уточняется в пресс-релизе.
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