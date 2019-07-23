Назначен новый глава Административного секретариата Московской патриархии

"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 июля 2019 года митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от должности руководителя Административного секретариата Московской патриархии с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление служебных обязанностей", - говорится в сообщении.