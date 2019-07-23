Назначен новый глава Административного секретариата Московской патриархии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов) назначен новым руководителем Административного секретариата Московской патриархии, сообщается во вторник на сайте Русской православной церкви.
"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 июля 2019 года митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от должности руководителя Административного секретариата Московской патриархии с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Новым руководителем Административного секретариата МП распоряжением предстоятеля РПЦ назначен епископ Павлово-Посадский Фома, викарий патриарха Московского и всея Руси, уточняется в пресс-релизе.