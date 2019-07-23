В Германии надеются на изменение отношений Москвы и Киева после выборов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Роланд Хартвиг ожидает, что новое правительство Украины сфокусируется на борьбе с коррупцией и попытается наладить отношения с Россией.

"Я ожидаю, что новое украинское правительство серьезно сфокусируется на борьбе с коррупцией в стране и будет искать возможности устранить текущую напряженность в отношениях Украины и России", - заявил РИА Новости Хартвиг.

По его словам, исход украинских парламентских выборов "предельно ясен".

"Народ Украины хочет нового политического старта с новыми лицами и установлением новых политических акцентов. Таким образом, вероятны значительные изменения", - подчеркнул он.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%.