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РИА Новости

В Германии надеются на изменение отношений Москвы и Киева после выборов

Вчера, 17:42
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте Роланд Хартвиг ожидает, что новое правительство Украины сфокусируется на борьбе с коррупцией и попытается наладить отношения с Россией.
"Я ожидаю, что новое украинское правительство серьезно сфокусируется на борьбе с коррупцией в стране и будет искать возможности устранить текущую напряженность в отношениях Украины и России", - заявил РИА Новости Хартвиг.
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По его словам, исход украинских парламентских выборов "предельно ясен".
"Народ Украины хочет нового политического старта с новыми лицами и установлением новых политических акцентов. Таким образом, вероятны значительные изменения", - подчеркнул он.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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