Эксперт: Россия и Китай готовы выступить гарантами безопасности в АТР

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая в Японском море говорит о том, что две страны готовы выступить гарантами безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР. Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.

"Россия и Китай обозначили свои возможности и свою позицию относительно того, что они берут на себя ответственность за развитие ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе и готовы гарантировать его безопасность и позитивную повестку дня", - сказал Коротченко.

Он добавил, что совместное патрулирование показывает "беспрецедентный уровень" доверия, открытости и взаимодействия между Россией и Китаем.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".