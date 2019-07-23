Эксперт: Россия и Китай готовы выступить гарантами безопасности в АТР

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая в Японском море говорит о том, что две страны готовы выступить гарантами безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР. Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем.
"Россия и Китай обозначили свои возможности и свою позицию относительно того, что они берут на себя ответственность за развитие ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе и готовы гарантировать его безопасность и позитивную повестку дня", - сказал Коротченко.
Он добавил, что совместное патрулирование показывает "беспрецедентный уровень" доверия, открытости и взаимодействия между Россией и Китаем.
24 апреля, 10:56Россия продолжит формировать архитектуру безопасности в АТР
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
9 ноября 2018, 21:05Китай ожидает, что США будут учитывать интересы государства в АТР
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.