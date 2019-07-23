Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T17:15Z
https://ria.ru/20190723/1556808466.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155679/79/1556797936_0:272:3157:2048_1036x0_80_0_0_bcc264e68cfce490d9c0a442ab61952b.jpg
РИА Новости

Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о детском лагере

Вчера, 17:15
461
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что если никто не знал о лагере, то значит местные власти плохо исполняют свои обязанности, а если все-таки знали, то возникает вопрос, кто разрешил работать лагерю.
Медведев заявил, что в лагере грубо нарушались правила безопасности.
"Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо", - отметил он.
Пожар в Хабаровском крае
Вчера, 15:08
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Глава правительства поручил Минпросвещения, Роспотребнадзору и вице-премьеру Юрию Трутневу разобраться в ситуации и доложить о результатах.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, отметила, что лагерь числился в соответствующем реестре.

Пожар в палаточном лагере

Накануне в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул пожар, 20 из 26 палаток сгорели.
В лагере находилось 189 детей. По последним данным, погибли четыре ребенка.
После трагедии СК задержал главу организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 09:58
Стала известна возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Кроме того, следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере.
Общественная палата возьмет на контроль расследование трагедии. Как заявила РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, следствие должно пройти максимально открыто, чтобы установить виновных в возникновении пожара и не дать им возможности уйти от заслуженного наказания.
Вместе с тем глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться формально. По словам Зиничева, "такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок".
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 14:13
Пожар в хабаровском лагере: число погибших детей растет
010101
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Напавший на журналиста хакасский чиновник предстанет перед судом
РИА
Новости
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова отказалась от идеи кандидатов в МГД встретиться с избирателями
Робот Федор. 21 марта 2018 года
Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
МГИК примет представителей ЦИК на заседаниях по жалобам кандидатов в МГД
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
В Сочи проведут проверку после видео с курящей мамой и пьющим пиво малышом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Все детские лагеря на Кубани проверят после ЧП под Хабаровском
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей
Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния