Замгенсека ООН призвал Израиль прекратить разрушение палестинских домов

ООН, 23 июл – РИА Новости. Снос и захват принадлежащих палестинцам строений израильскими властями должен быть прекращен, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании СБ ООН.

"Снос и захват принадлежащих палестинцам зданий израильскими властями продолжается. 66 строений были снесены или захвачены преимущественно на территориях, где наблюдается недостаток выданных Израилем разрешений на строительство, получить которые палестинцам почти невозможно. Эта практика должна быть прекращена", - сказала Дикарло.

Ранее сообщалось, что израильские войска приступили к сносу домов в палестинской деревне под Иерусалимом, несмотря на протесты правозащитников, местных жителей и властей Палестины, которым де-юре принадлежит контроль над населенным пунктом. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.

Под снос, судя по материалам, предоставленным правозащитным объединением "Ир Амим", пойдут десять жилых зданий разной этажности - порядка 70 квартир и односемейных домов. Активисты утверждают, что деревня Вади-Хуммус хотя и является фактической частью восточноиерусалимского квартала Сур-Бахир, лежит вне муниципальных границ аннексированного израильтянами города - частично в так называемых зонах А и Б Западного берега, на которые распространяется как минимум гражданский контроль Палестинской национальной администрации.